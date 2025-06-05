«Миколина погода» повертається на телебачення

Микола Луценко: Для мене самого було неочікуваним таке повернення

Микола Луценко повертається на телебачення та стає голосом Burning Man проєкту

Легендарний український телеведучий Микола Луценко 9 червня повертається в ефір телеканалу ICTV2. Це повернення збігається з його участю у масштабній медійній кампанії українського артпроєкту, який прямує на один з найвідоміших фестивалів світу – Burning Man. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ICTV2.

«Миколина погода» знову в ефірі

Культова фраза «Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди» знову прозвучить для мільйонів українців. З 9 червня з понеділка по п’ятницю в програмі «Ранок у великому місті» на ICTV2 з’являтиметься оновлений випуск «Миколиної погоди». Ця програма об’єднує глядачів вже майже три десятиліття, а Микола Луценко є не просто ведучим, а «голосом українських ранків, символом стабільності, тепла та надії».

«Для мене самого було неочікуваним таке повернення, та сила єднання і добрі прогнози – то ж наша зброя зараз. Навіть у найтемніші часи, коли на серці й за вікном тривога, ми можемо знайти світло одне в одному», – прокоментував своє повернення Микола Луценко.

Повернення Луценка стало частиною ще одного масштабного проєкту – участі української команди у фестивалі Burning Man Festival 2025. Легендарний ведучий долучився до мистецького проєкту художника Олексія Сая та Віталія Дейнеги, щоб озвучити глобальний прогноз для світу під назвою «Get Ready!».

Нагадаємо, Літня спека прийде до України 5 червня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

До слова, українська телеведуча Катя Осадча вважає, що хлопці-підлітки, які виїжджають з країни під час війни, позбавляють Україну важливого людського капіталу. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Новини.LIVE», передає «Главком». Однак така позиція ведучої викликала критику в соцмережах, зокрема з огляду на те, що її старший син навчається у США.

За її словами, хоча українські родини живуть у постійній небезпеці, звикнути до невизначеності набагато складніше. Телеведуча наголосила на важливості підтримки молоді в Україні через діалог про освіту та можливості кар’єрного зростання. Водночас вона наголосила, що примусова мобілізація 18-річних, які не хочуть воювати, – це не найкраще рішення.