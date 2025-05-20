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Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на 20 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на 20 травня
Прогноз погоди на 20 травня
фото: glavcom.ua

Сьогодні, 20 травня по всій території України очікуються дощі, подекуди грози

У вівторок, 20 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, короткочасні дощі (у західних та північних областях місцями); у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях вдень грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, у південно-східній частині 8-13°; вдень 12-17°, в Карпатах 5-10°.

Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на 20 травня фото 1

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода та дощі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.

Синоптикиня Наталка Діденко раніше повідомила, що у вівторок, 20 травня знову Україну накриє прохолодна погода та дощі. Вже в середу, 21 травня прийде «скромне» потепління, але воно може затриматись.

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Теги: погода дощ гроза

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