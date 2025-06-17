В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 17 червня

У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у західних та північних областях 20-25°

Сьогодні, 7 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі в західних, вдень у північних, центральних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у західних та північних областях 20-25°.

Прогноз погоди на 17 червня Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.