Синоптики попереджають про негоду 22 травня: які області під загрозою
22 травня у низці областей України вируватиме негода
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 22 травня вируватиме негода. Про це інформує «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
22 травня вдень у західних та Вінницькій областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.
І рівень небезпечності, жовтий оголошено у таких областях:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька;
- Вінницька.
Нагадаємо, що 21 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. У східних, Дніпропетровській та місцями Запорізькій областях вночі помірні, вдень невеликі короткочасні дощі; на решті території без опадів.
Як повідомлялося, у четвер і п’ятницю, 22-23 травня, температура повітря в більшості областей України становитиме +20…+25°, винятком будуть західні регіони, де температура сягатиме +15…+20°. На вихідні, 24 і 25 травня, синоптики прогнозують короткочасне похолодання, а потім буде знову тепло.
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