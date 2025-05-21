Синоптики попереджають про негоду 22 травня: які області під загрозою

22 травня у низці областей України вируватиме негода

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 22 травня вируватиме негода. Про це інформує «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

22 травня вдень у західних та Вінницькій областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.

І рівень небезпечності, жовтий оголошено у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Вінницька.

Нагадаємо, що 21 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. У східних, Дніпропетровській та місцями Запорізькій областях вночі помірні, вдень невеликі короткочасні дощі; на решті території без опадів.

Як повідомлялося, у четвер і п’ятницю, 22-23 травня, температура повітря в більшості областей України становитиме +20…+25°, винятком будуть західні регіони, де температура сягатиме +15…+20°. На вихідні, 24 і 25 травня, синоптики прогнозують короткочасне похолодання, а потім буде знову тепло.