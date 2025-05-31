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Коли в Україну прийде літня спека: синоптикиня здивувала прогнозом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Коли в Україну прийде літня спека: синоптикиня здивувала прогнозом
У неділю в Україні очікується тепла погода
фото: glavcom.ua

Зустріч весни та літа пройде серед сонячної атмосфери

Літня спека прийде до України 5 червня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

«Літо дебютує періодичними дощами у більшості областей України. Лише північна частина уникне опадів, 1 червня там світитиме сонечко. Зустріч весни та літа пройде серед сонячної атмосфери – у столиці істотні дощі малоймовірні. Надалі – тепла погода. У вівторок – короткочасна свіжість до +19 градусів, та вже у четвер, 5 червня, у Києві очікується +28-30 градусів», – пише Діденко.

Згідно з опублікованою нею картою, спекотно також буде на сході та в центрі країни.

Коли в Україну прийде літня спека: синоптикиня здивувала прогнозом фото 1

У неділю в Україні очікується тепла погода, на Житомирщині та Чернігівщині можливі дощі, Київщина та Сумщина – без істотних опадів.

Нагадаємо, прогноз на останні дні весни та початок літа свідчить, що червень принесе поступове потепління і переважно комфортну погоду з поодинокими опадами.

Як відомо, через квітневі заморозки постраждали плодові, городні, розсада – те, що було рано висаджено і досягло фази цвітіння. Не було запилення, відбулося замерзання квіток, зав'язі – тому урожай плодових буде дуже низький, а деяких культур (абрикосів) майже не буде.

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Теги: спека Наталка Діденко літо погода

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