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На Україну сунуть дощі та похолодання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Україну сунуть дощі та похолодання
фото: glavcom.ua

Якою буде погода в останні тижні червня

В Україні наступні кілька днів буде відносно тепло. Проте уже наприкінці тижня очікується похолодання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталію Діденко.

Прогнозується, що завтра, 18-го червня, в Україні дощі пройдуть вночі на сході та південному сході, вдень та ввечері місцями на півночі. Проте у більшій частині України буде сухо.

Вітер буде рвучким, північно-західним.

У Києві 18-го червня буде без істотних опадів, ввечері можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, поривчастий. Протягом дня середи в столиці передбачається +23, +24 градуси.

19-го червня буде без особливих змін. А вже 20-го червня в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Вночі в західних, вдень у північних, центральних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у західних та північних областях 20-25°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Теги: погода прогноз погоди дощ

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