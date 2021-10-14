В Україні дозволять жінкам обіймати будь-які посади в армії

Наразі проходить службу в Збройних силах 31 тисяча жінок – це 15,6% від загальної кількості військових

Наразі в Військово-морських силах залишаються декілька посад, які є забороненими для жінок

В Україні досі є обмеження щодо посад, які можуть обіймати жінки в армії. Упродовж «місяця-двох» у Збройних силах планують скасувати усі обмеження. Про це розповіла радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова в ефірі «Радіо Свобода».

За її словами, у Військово-морських силах залишаються декілька посад, які є забороненими для жінок. Тож у ЗСУ планують протягом одного чи двох місяців скасувати обмеження.

Арнаутова зазначила, що йдеться про бойові посади, зокрема посади на кораблях, що пов'язані з отруйними та вибуховими речовинами.

«Логіка така (щодо зняття обмежень – ред.) – це не означає, що ми хочемо загнати жінок на ці посади. Це такі міжнародні підходи: у законодавстві не повинно бути жодних обмежень для будь-кого. Коли в нас є обмеження, то виходить, що ми не дозволяємо жінці самостійно ухвалювати рішення щодо своєї долі, об’єктивізуємо її», – пояснила радниця головнокомандувача ЗСУ.

Станом на початок 2021 року в Збройних силах служать та працюють приблизно 57 тисяч жінок. Серед цивільних працівників ЗСУ жінки становлять понад 54% від загальної кількості цивільного особового складу.

Наразі проходить службу в Збройних силах 31 тисяча жінок – це 15,6% від загальної кількості військових. Також в Україні є дві жінки, яких відзначили званням генерала: генерал-майор полковник медичної служби Людмила Шугалей, а також нинішня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Крім того, цьогоріч Тетяна Остащенко стала першою жінкою, яка очолила командування Збройних сил, а саме Медичні сили.

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