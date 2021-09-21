Різдво Пресвятої Богородиці є одним із дванадцяти найважливіших релігійних свят

Сьогодні, 21 вересня, православні християни відзначається велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці, або, як називають його в Україні, друга Пречиста.

Різдво Пресвятої Богородиці належить до 12 найбільших церковних свят, і власне саме воно й відкриває їхній лік у церковному новому році, який розпочався 14 вересня.

Історія свята

Християни відзначають це свято приблизно з VІ століття. Згідно з переказами, батьки Діви Марії – Йоаким і Анна, були благочестивим подружжям, але, проживши у шлюбі 50 років, не мали дітей. Юдеї, які вважали безпліддя Божою карою людині за її гріхи, насміхалися над ними.

Одного разу на святі священик у Єрусалимському храмі навіть відмовився прийняти у Йоакима жертву, привселюдно назвавши його грішником. Його дружина почула це і пішла в свій сад.

Чоловік засмутився з того і довго з плачем молився Богові. Тоді йому явився ангел, котрий напророкував скоре народження дитини. У відповідь старий пообіцяв присвятити дитя Богові. Тим часом Анна теж бачила ангела і отримала подібну втіху. Невдовзі у подружжя й дійсно народилася дівчинка, яку назвали Марією.

Сенс свята полягає у прославленні Богородиці – першої події у ряду тих, якими Господь готувався врятувати людство. А ще в тому, що людина має вірити й довіряти Богові, навіть тоді, коли в неї саму ніхто не вірить.

Традиції свята

Цей день знаменний народженням Діви Марії, матері Ісуса Христа, і в це свято прийнято відзначати початок порятунку християн, радіти закінченню бездітності Анни і Якима, батьків Марії. До Різдва Богородиці прийнято збирати весь урожай, і дякувати за нього, починати прибирати вулики.

Раніше було прийнято ходити один до одного в гості в цей день, щедро накривати столи.

В це церковне свято можна просити Діву Марію про найпотаємніше, причому особливо актуальні прохання про народження дитини від бездітних сімейних пар.

На Різдво Богородиці багато дівчат і жінок ходили до водойми вмиватися до світанку, — вважається, що так можна зберегти красу до самої старості і швидше знайти чоловіка. Для здоров’я дітей пороги обливали водою, а також спалювали старе взуття і одяг.

Що заборонено робити

На Різдво Пресвятої Богородиці заборонено:

сваритися і лихословити;

ухилятися від походу до церкви під приводом важливих домашніх справ;

перебувати в зневірі;

згадувати старі образи.

Народні прикмети:

Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо.

Пречиста – картопля чиста.

Прийшла Пречиста – принесла старостів нечиста.

Перша Пречиста жито засіває, а друга – дощем поливає.

Якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то і осінь чекає тепла і ясна, без рясних дощів. Якщо небо буде похмурим цього дня, то й осінні холоди прийдуть із дощами.

Якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то її обов’язково просватають цього року.

Читайте також: