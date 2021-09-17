Свято «побєдобєсія»: у Білорусі презентували мобільну «братську могилу» (фото)

Організатори винайшли новинку, яка вразила городян і гостей міста – пересувні «братську могилу» і «Хатинь»

Влада Гомеля також побудувала у місті копію Хатинського меморіалу

У білоруському Гомелі влада досить дивно відзначила 879-річчя міста. Організатори свята показали неймовірно цинічний креатив - в місто привезли пересувні «братську могилу» і навіть «Хатинь». Відповідні фото опублікував Telegram-канал «Флагшток».

Програму свята булу складено в найкращих радянських традиціях – з «урочистим прийомом делегацій міст-побратимів» і пихатої промовою гомельського мера Петра Кириченка «про великі досягнення».

Організатори винайшли новинку, яка вразила городян і гостей міста – пересувні «братську могилу» і «Хатинь».

Гомельські топ-чиновники проінспектували конструкцію для наступних свят.

«Ідея перемогобісся переросла в ідею постійного пошуку геноциду. Білоруси дуже сильно постраждали під час війни. Але пошуки владою форм, які будуть відображати ці жертви, доходять до абсурду», – висловив свою думку один з підписників Telegram-каналу.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко похвалив Зімбабве за «стабільність та економічний прогрес».

Також напередодні Білорусь заявила про обстріл з території України. Згодом з'ясувалося, що пошкоджений прикордонний стовп знайшли не білоруси, а українські прикордонники та повідомили своїх колег в Білорусі.