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    Свято «побєдобєсія»: у Білорусі презентували мобільну «братську могилу» (фото)

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    Організатори винайшли новинку, яка вразила городян і гостей міста&nbsp;&ndash; пересувні &laquo;братську могилу&raquo; і &laquo;Хатинь&raquo; - Свято «побєдобєсія»: у Білорусі презентували мобільну «братську могилу» (фото)
    Організатори винайшли новинку, яка вразила городян і гостей міста – пересувні «братську могилу» і «Хатинь»
    фото: Флагшток

    Влада Гомеля також побудувала у місті копію Хатинського меморіалу

    У білоруському Гомелі влада досить дивно відзначила 879-річчя міста. Організатори свята показали неймовірно цинічний креатив - в місто привезли пересувні «братську могилу» і навіть «Хатинь». Відповідні фото опублікував Telegram-канал «Флагшток».

    Програму свята булу складено в найкращих радянських традиціях – з «урочистим прийомом делегацій міст-побратимів» і пихатої промовою гомельського мера Петра Кириченка «про великі досягнення».

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    Свято «побєдобєсія»: у Білорусі презентували мобільну «братську могилу» (фото)
    Свято «побєдобєсія»: у Білорусі презентували мобільну «братську могилу» (фото)

    Організатори винайшли новинку, яка вразила городян і гостей міста – пересувні «братську могилу» і «Хатинь».

    Гомельські топ-чиновники проінспектували конструкцію для наступних свят.

    «Ідея перемогобісся переросла в ідею постійного пошуку геноциду. Білоруси дуже сильно постраждали під час війни. Але пошуки владою форм, які будуть відображати ці жертви, доходять до абсурду», – висловив свою думку один з підписників Telegram-каналу.

    Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко похвалив Зімбабве за «стабільність та економічний прогрес».

    Також напередодні Білорусь заявила про обстріл з території України. Згодом з'ясувалося, що пошкоджений прикордонний стовп знайшли не білоруси, а українські прикордонники та повідомили своїх колег в Білорусі.

    Теги: Білорусь свята Друга світова війна СРСР пам'ятник
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    Свято «побєдобєсія»: у Білорусі презентували мобільну «братську могилу» (фото)