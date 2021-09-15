В Україні з'явиться нове професійне свято

Нове свято в Україні планують прив'язати до початку збирання данини за часів Київській Русі

Професійне свято працівників фінансової сфери будуть відзначати в Україні щорічно 24 липня. Відповідний проєкт указу президента погодив уряд на засіданні 15 вересня.

Ініціатором запровадження в Україні нового свята стало Міністерство фінансів. Проєкт указу розроблено «з метою вшанування самовідданої праці, значного внеску у розвиток фінансової системи працівників фінансової сфери та підвищення престижності праці фінансиста».

У Мінфіні пояснили, що обрали дату 24 липня, тому що у цей день Православна церква України відзначає пам'ять Святої рівноапостольної Ольги.

«Серед українських православних святих княгиня особливо шанована, як перша жінка – володарка держави, яка першою упорядкувала збирання данини (обов’язковий податок натурою aбo грішми на користь правителя, держави, церкви (десятина) a6o іншого суспільного об'єднання)», – йдеться у пояснювальній записці до документа.

У Мінфіні зазначили, що на сьогодні у бюджетній сфері працюють близько 16 000 фінансових працівників: «У контексті децентралізації маємо близько 1,5 тисячі місцевих бюджетів, які всі мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, проти 12 тисяч місцевих бюджетів у 2015 році, з яких прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом мали лише близько 700 бюджетів».

Для того, щоб проєкт указу набув чинності, його має підписати президент.