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В Україні хмарно: прогноз погоди на 29 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно: прогноз погоди на 29 березня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото з відкритих джерел

В Україні без опадів, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень дощ

Сьогодні, 28 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень дощ. Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 4-9°; вдень 13-18°, в Карпатах 4-9°.

Прогноз погоди на 28 березня
Прогноз погоди на 28 березня
Укргідрометцентр

Вітер переважно східний, 7-12, у Карпатах та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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