У Києві приспущено головний прапор України: причина

У столиці 4 березня очікується сильний вітер

Головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», тимчасово приспустили через прогнозовану негоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне об'єднання «Київзеленбуд».

За даними Українського гідрометцентру, 4 березня в Києві вітер західний 7-12 м/с, місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

«Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без суттєвих опадів. На північному сході та сході країни вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 5-10° тепла, на сході країни 0-5° тепла.

На Київщині та в столиці буде помірна хмарність. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.