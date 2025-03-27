В Україні хмарно з проясненнями: погода на 27 березня

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів

Без опадів, лише на південному заході країни, Волині та Рівненщині вранці та вдень місцями невеликий дощ

Сьогодні, 27 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на південному заході країни, Волині та Рівненщині вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у східних областях подекуди туман.

Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 4-9°; вдень 11-16°, на Закарпатті, у південних областях та Криму 15-20°.

Прогноз погоди на 27 березня Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.