Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 27 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 27 березня
У Києві хмарно з проясненнями, без опадів
фото з відкритих джерел

Без опадів, лише на південному заході країни, Волині та Рівненщині вранці та вдень місцями невеликий дощ

Сьогодні, 27 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на південному заході країни, Волині та Рівненщині вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у східних областях подекуди туман.

Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 4-9°; вдень 11-16°, на Закарпатті, у південних областях та Криму 15-20°.

Прогноз погоди на 27 березня
Прогноз погоди на 27 березня
Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 7 березня
В Україні потеплішає до +17°: прогноз погоди на 7 березня
7 березня, 06:00
Прогноз погоди на 8 березня
Сонячно та тепло: прогноз погоди на 8 березня
8 березня, 06:00
Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до -12,3 ºС
11 рекордів. Цьогорічна зима увійшла до десяти найтепліших в історії Києва
5 березня, 11:33
Прогноз погоди на 19 березня
У деяких регіонах країни випаде сніг: погода на 19 березня
19 березня, 06:00
Прогноз погоди на 20 березня
В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 березня
20 березня, 06:00
2025 рік увійде до трійки найспекотніших років за всю історію спостережень
Вчені спрогнозували рік, що ввійде до трійки найспекотніших в історії
24 березня, 05:26
Прогноз погоди на 23 березня
Хмарно з проясненнями: погода на 23 березня
23 березня, 06:05
Прогноз погоди на 22 березня
В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 березня
22 березня, 07:32
Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві
Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві
23 березня, 14:43

Суспільство

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 27 березня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 27 березня
Зустріч Зеленського та Макрона, пошкодження резервуара на ЗАЕС. Головне за 26 березня
Зустріч Зеленського та Макрона, пошкодження резервуара на ЗАЕС. Головне за 26 березня
«Незаконні затримання стали трендом». Лубінець представить Раді звіт про порушення з боку ТЦК
«Незаконні затримання стали трендом». Лубінець представить Раді звіт про порушення з боку ТЦК
Український пілот F-16 вперше розповів про бої з авіацією ворога
Український пілот F-16 вперше розповів про бої з авіацією ворога
Блогер-втікач поскаржився, що український банк заблокував його рахунок
Блогер-втікач поскаржився, що український банк заблокував його рахунок
Фідбек, контент, донейт, гейтер… Мовознавиця пояснила, які популярні англізми варто замінити
Фідбек, контент, донейт, гейтер… Мовознавиця пояснила, які популярні англізми варто замінити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
36K
На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні
20K
ЦРУ отруювало кубинський цукор, що постачався до СРСР – Washington Post
9564
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
7580
Втрати ворога станом на 26 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
24 березня, 23:26

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua