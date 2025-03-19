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У деяких регіонах країни випаде сніг: погода на 19 березня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У деяких регіонах країни випаде сніг: погода на 19 березня
Прогноз погоди на 19 березня
фото: glavcom.ua

В Україні, крім півдня, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця

У середу, 19 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. У деяких регіонах країни випаде сніг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погоду в Україні визначатиме прохолодна волога повітряна маса, що переміщуватиметься з північного заходу. У східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях невеликий сніг, вдень з дощем.

На решті території без опадів. В Україні, крім півдня, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла.

У деяких регіонах країни випаде сніг: погода на 19 березня фото 1

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг.

Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

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Теги: прогноз погоди снігопад погода вітер

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