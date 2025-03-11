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В Україні очікується дощ: прогноз погоди на 11 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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В Україні очікується дощ: прогноз погоди на 11 березня
У Києві 11 березня хмарно, без опадів
фото: Фіртка

В західних областях невеликі дощі, вдень в Карпатах та на Закарпатті значний дощ, на решті території без опадів

Сьогодні, 11 березня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях – дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В західних областях невеликі дощі, вдень в Карпатах та на Закарпатті значний дощ, на решті території без опадів. У південній та південно-східній частинах країни вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6° тепла, в західних областях 4-9° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22° (на узбережжі морів 7-12°).

Прогноз погоди на 11 березня
Прогноз погоди на 11 березня
Укргідрометцентр

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень місцями в західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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