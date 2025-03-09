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В Україні потеплішає до +18°: прогноз погоди на 9 березня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Україні потеплішає до +18°: прогноз погоди на 9 березня
Прогноз погоди на 9 березня
фото: glavcom.ua

Вдень 9 березня температура повітря підніметься до +18 градусів

У неділю, 9 березня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У східних областях вночі та вранці місцями туман. В Україну надходитиме тепле повітря південно-східними та південними потоками. Однак безхмарними ночами мінімальна температура подекуди ще може знижуватися до слабких мінусів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла, на узбережжі морів 7-12°.

В Україні потеплішає до +18°: прогноз погоди на 9 березня фото 1

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла; У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 16-18°.

До слова, онлайн-видання «Главком» створило спеціальний довідник, що стане вашим надійним помічником у виборі ідеального часу для відвідування салону краси.

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Теги: повітря погода прогноз погоди

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