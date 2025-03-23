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Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За прогнозом синоптиків, у столиці завтра хмарно, дощ

24 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, у столиці завтра хмарно, дощ. Температура вночі 3-5° тепла, вдень – 10-12° тепла.

За словами КМДА, фахівці закликають під час сильного вітру:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Нагадаємо, у неділю, 23 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У декількох областях очікуються опади.

Теги: Київ Укргідрометцентр погода прогноз погоди

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