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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 17 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 17 березня
У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг
фото: Суспільне

Вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів

Сьогодні, 17 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°. На дорогах західних областей місцями ожеледиця.

Прогноз погоди на 17 березня
Прогноз погоди на 17 березня
Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна погода

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