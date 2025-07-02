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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 2 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 2 липня
У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями по області короткочасний дощ
фото: glavcom.ua

Температура вночі 10-15°, у південній частині до 18°, вдень 20-25°, на заході та південному заході країни 24-29°

Сьогодні, 2 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В більшості областей України без опадів, лише на Лівобережжі вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10-15°, у південній частині до 18°, вдень 20-25°, на заході та південному заході країни 24-29°.

Прогноз погоди на 2 липня
Прогноз погоди на 2 липня
Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

 

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Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди

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