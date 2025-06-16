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В Україні до +27° та подекуди дощі: прогноз погоди на 16 червня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні до +27° та подекуди дощі: прогноз погоди на 16 червня
Прогноз погоди на 16 червня
фото: glavcom.ua

На Лівобережжі країни короткочасні дощі

У понеділок, 16 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, на Лівобережжі країни короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°, у східних областях 18-23°.

В Україні до +27° та подекуди дощі: прогноз погоди на 16 червня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Протягом тижня, із 16 до 22 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра пропонує переглянути комедію «Жіноча логіка», а Київський академічний театр «Колесо» запрошує переглянути мексиканську комедію «Два аромати троянди». 

Для тих, хто любить гуляти містом, Музей гетьманства пропонує пішохідну екскурсію В.О. Панченка «Стежками козацького Подолу». Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе у м. Києві пропонує відвідати персональну виставку живопису Андрія Кулагіна.

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Теги: погода

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