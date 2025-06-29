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Європу накрила пекельна спека

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Європу накрила пекельна спека
Минулого року Земля пережила найспекотніший рік в історії спостережень
фото з відкритих джерел

Смертність від спеки в Європі може потроїтися до кінця століття

Європа опинилася в умовах першої серйозної хвилі спеки цього літа, яка може підняти стовпчики термометрів до 42°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Зокрема, в Іспанії метеорологічна служба Aemet прогнозує температуру до 42°C у південних регіонах і застерігає про небезпеку для людей, особливо вразливих груп населення. Міністерство охорони здоров’я Мадрида закликало уникати сонця, пити більше води та пильнувати за станом літніх людей, вагітних і хворих на хронічні недуги.

У Португалії дві третини країни в неділю перебуватимуть у стані підвищеної готовності через спеку та ризик лісових пожеж, зокрема в Лісабоні очікують до 42°C.

У Марселі, де температура сягає майже 40°C, зробили вхід до муніципальних басейнів безкоштовним, щоб допомогти мешканцям впоратися зі спекою. У Неаполі, Палермо та інших містах Італії, де прогнозують до 39°C, місцева влада запровадила заборону на роботу на відкритому повітрі в найгарячіші години дня.

У Греції через температуру, що піднялася до 40°C, на південь від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, спричинивши евакуацію людей та перекриття прибережної дороги до туристичного Суніона.

Зазначається, що ця хвиля спеки настає після рекордно спекотної весни. Науковці попереджають, що через зміну клімату екстремальні погодні явища, зокрема хвилі спеки, трапляються дедалі частіше й стають інтенсивнішими.

А минулого року Земля пережила найспекотніший рік в історії спостережень. Дослідження показують, що смертність від спеки в Європі може потроїтися до кінця століття, особливо в південних країнах. Навіть якщо вдасться втримати глобальне потепління на рівні 1,5°C, за прогнозами, загальна річна смертність від холоду та спеки в Європі може зрости з нинішніх 407 тис. до 450 тис. осіб до 2100 року.

Нагадаємо, Європейська служба моніторингу клімату Copernicus зафіксувала нові температурні рекорди. Згідно з опублікованими даними, травень 2025 року став другим найспекотнішим за всю історію спостережень. Середня температура планети перевищила доіндустріальні показники на 1,4°C.

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Теги: погода прогноз погоди Європа спека

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