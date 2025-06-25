Синоптики прогнозують в Києві та області небезпечні метеоявища

На Київщині та в столиці оголошено І рівень небезпеки, жовтий

Завтра, 26 червня, в Києві та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укргідрометцентр».

Вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Також, згідно з прогнозом «Укргідрометцентру», вдень очікується мінлива хмарність, без опадів, а в вночі – короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура на Київщині вночі 12-17°, вдень 19-24°, а у столиці вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, 13 червня Київ накрив шквальний вітер з грозою та сильною зливою.

За хвилину до зливи небо вкрили важкі чорні хмари, час від часу повітря розривали звуки грому.

До слова, якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).