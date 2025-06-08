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Злива з градом та шквальним вітром наробила лиха у Києві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Злива з градом та шквальним вітром наробила лиха у Києві
Дерева у столиці через вітер падають на авто
фото з відкритих джерел

У неділю, 8 червня, у Києві різко погіршилася погода. Столицю накрила гроза з градом. Як інформує «Главком», відповідні кадри поширюють місцеві пабліки.  

Також повідомляється, що через різку зміну погоди, переходи Києва переповнені людьми.

На вулиці шквальний вітер. Його пориви валять дерева, які падають на припарковані авто. Також є обірвані лінії електропередач.

У багатьох районах зливова мережа на може впоратися з кількістю опадів, тож вулиці буквально перетворюються на річки.

Тим часом, Укргідрометцентр попереджає, що негода може вирувати у столиці до кінця цієї доби.

Раніше рятувальники Білоцерківського району двічі залучалися до аварійно-рятувальних робіт через ускладнення погодних умов ввечері 3 червня.

Також 26 травня на вулиці Академіка Богомольця у Печерському районі Києва дерево впало на автомобіль, повністю заблокувавши проїжджу частину. Автівка була припаркована біля дерева, тому під час інциденту ніхто не постраждав. Також на вулиці Олени Теліги на дорогу впало дерево, що значно ускладнило рух транспорту, було зафіксовано обрив контактної лінії тролейбусів, що призвело до затримки руху низки тролейбусів.

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Теги: Київ Укргідрометцентр рятувальники вітер негода гроза погода

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