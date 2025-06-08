Злива з градом та шквальним вітром наробила лиха у Києві
У неділю, 8 червня, у Києві різко погіршилася погода. Столицю накрила гроза з градом. Як інформує «Главком», відповідні кадри поширюють місцеві пабліки.
Також повідомляється, що через різку зміну погоди, переходи Києва переповнені людьми.
😱 Сидимо вдома. На вулицю поки не йдем pic.twitter.com/oOL7ARDqYk— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2025
На вулиці шквальний вітер. Його пориви валять дерева, які падають на припарковані авто. Також є обірвані лінії електропередач.
⛈ Київ накрила сильна злива з градом pic.twitter.com/HHHEU8e9sO— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2025
У багатьох районах зливова мережа на може впоратися з кількістю опадів, тож вулиці буквально перетворюються на річки.
🌧Злива з градом та шквальним вітром накрила столицю. Погода змінилися за кілька хвилин pic.twitter.com/D5ksWz2jFV— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2025
Тим часом, Укргідрометцентр попереджає, що негода може вирувати у столиці до кінця цієї доби.
Негода у Києві. Повалені дерева на столичних вулицях 😱 pic.twitter.com/HVrHvUx6sc— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2025
Раніше рятувальники Білоцерківського району двічі залучалися до аварійно-рятувальних робіт через ускладнення погодних умов ввечері 3 червня.
Також 26 травня на вулиці Академіка Богомольця у Печерському районі Києва дерево впало на автомобіль, повністю заблокувавши проїжджу частину. Автівка була припаркована біля дерева, тому під час інциденту ніхто не постраждав. Також на вулиці Олени Теліги на дорогу впало дерево, що значно ускладнило рух транспорту, було зафіксовано обрив контактної лінії тролейбусів, що призвело до затримки руху низки тролейбусів.
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