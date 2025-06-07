В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 7 червня

Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у південно-східній частині місцями сильна спека 35°, в Карпатах вночі 11-16°, вдень 21-26°

Сьогодні, 7 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північних, вдень і в західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у південно-східній частині місцями сильна спека 35°, в Карпатах вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Прогноз погоди на 7 червня Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.