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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 7 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 7 червня
У Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза
фото: glavcom.ua

Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у південно-східній частині місцями сильна спека 35°, в Карпатах вночі 11-16°, вдень 21-26°

Сьогодні, 7 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північних, вдень і в західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у південно-східній частині місцями сильна спека 35°, в Карпатах вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Прогноз погоди на 7 червня
Прогноз погоди на 7 червня
Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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