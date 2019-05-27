Із Туреччини до України намагалися ввезти «хворі» помідори
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Розсилка
Вдруге за місяць в Україну могла потрапити партія заражених томатів
У Черкаській області інспектори фітосанітарного контролю України під час перевірки вантажу з томатами з Туреччини знайшли в овочах південноамериканську томатну міль.
Про це 27 травня повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.
Повідомляється, що державні інспектори виявили небезпечну томатну тлю, коли проводили фітосанітарний контроль турецької партії свіжих томатів вагою 22 тонни. Заражений вантаж повернуто країні-експортерові.
З метою унеможливлення подібних випадків Туреччина отримає повідомлення про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України, повідомили в Держпродспоживслужбі.
Раніше заражені помідори з Туреччини вже намагалися завезти в Україну. Тоді в партії томатів з Туреччини також виявили південноамериканську томатну міль.
У травні також не пустили в Україну понад 40 тонн зараженої кукурудзи з США.