Із Туреччини до України намагалися ввезти «хворі» помідори



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Томат, заражений південноамериканською міллю

Вдруге за місяць в Україну могла потрапити партія заражених томатів

У Черкаській області інспектори фітосанітарного контролю України під час перевірки вантажу з томатами з Туреччини знайшли в овочах південноамериканську томатну міль.

Про це 27 травня повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

Повідомляється, що державні інспектори виявили небезпечну томатну тлю, коли проводили фітосанітарний контроль турецької партії свіжих томатів вагою 22 тонни. Заражений вантаж повернуто країні-експортерові.

З метою унеможливлення подібних випадків Туреччина отримає повідомлення про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України, повідомили в Держпродспоживслужбі.

Раніше заражені помідори з Туреччини вже намагалися завезти в Україну. Тоді в партії томатів з Туреччини також виявили південноамериканську томатну міль.

У травні також не пустили в Україну понад 40 тонн зараженої кукурудзи з США.