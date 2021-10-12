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    В Україні може з’явитися почесне звання Батько-герой

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    Роль тата у сім'ї є не менш важливою, аніж роль мами - В Україні може з’явитися почесне звання Батько-герой
    Роль тата у сім'ї є не менш важливою, аніж роль мами
    фото з відкритих джерел

    Появу почесного звання Батько-герой ініціювали нардепи

    У Верховній Раді зареєстрований новий законопроєкт. У ньому йдеться про те, аби запровадити в Україні нове почесне звання – Батько-герой. Ініціаторами нововведення виступили 43 народних депутати.

    Законопроєктом у законі України «Про державні нагороди України» пропонується до переліку почесних звань України додати звання Батько-герой.

    Відомо, що 11 жовтня законопроєкт відправили на розгляд керівництву, а вже 12 жовтня – комітету.

    Почесне звання Батько-герой пропонують присвоювати чоловікам, які виховали п’ятеро та більше дітей, що досягли восьмирічного віку. Це можуть бути як біологічні, так і усиновлені діти.

    Також у законі «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» пропонується встановити, що батькам, які виховали п'ятеро та більше дітей до шестирічного віку, встановлюються пенсії за особливі заслуги перед Україною. Якщо у разі смерті матері (батька) або позбавлення її (його) батьківських прав, або з інших обставин виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося іншим членом сім'ї, право на пенсію за особливі заслуги надається вказаному члену сім'ї.

    Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, у національному законодавстві все ще існують положення, які непропорційно урегульовують правовий статус жінок та чоловіків у сфері материнства і батьківства.

    Перед присвоєнням звання пропонується враховувати вагомий внесок як матері, так і батька. Також у сім'ї повинні бути сприятливі умови для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей та формування високих духовних і моральних якостей.

    До слова, в Україні з 2019 року запровадили День батька. Адже роль тата у сім'ї є не менш важливою, аніж роль мами.

    Також нагадаємо, що у липні Кабінет міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам в Україні.

    У середині квітня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 3695 про забезпечення рівних можливостей матері та батька по догляду за дитиною. Зазначимо, за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.

    І вже 9 травня набрали чинності зміни до Кодексу законів про працю, які зрівняли чоловіків із жінками у праві на декретну відпустку.

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    Теги: Верховна Рада діти закон сім'я батьки державні нагороди
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    В Україні може з’явитися почесне звання Батько-герой