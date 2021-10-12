В Україні може з’явитися почесне звання Батько-герой

Роль тата у сім'ї є не менш важливою, аніж роль мами

Появу почесного звання Батько-герой ініціювали нардепи

У Верховній Раді зареєстрований новий законопроєкт. У ньому йдеться про те, аби запровадити в Україні нове почесне звання – Батько-герой. Ініціаторами нововведення виступили 43 народних депутати.

Законопроєктом у законі України «Про державні нагороди України» пропонується до переліку почесних звань України додати звання Батько-герой.

Відомо, що 11 жовтня законопроєкт відправили на розгляд керівництву, а вже 12 жовтня – комітету.

Почесне звання Батько-герой пропонують присвоювати чоловікам, які виховали п’ятеро та більше дітей, що досягли восьмирічного віку. Це можуть бути як біологічні, так і усиновлені діти.

Також у законі «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» пропонується встановити, що батькам, які виховали п'ятеро та більше дітей до шестирічного віку, встановлюються пенсії за особливі заслуги перед Україною. Якщо у разі смерті матері (батька) або позбавлення її (його) батьківських прав, або з інших обставин виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося іншим членом сім'ї, право на пенсію за особливі заслуги надається вказаному члену сім'ї.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, у національному законодавстві все ще існують положення, які непропорційно урегульовують правовий статус жінок та чоловіків у сфері материнства і батьківства.

Перед присвоєнням звання пропонується враховувати вагомий внесок як матері, так і батька. Також у сім'ї повинні бути сприятливі умови для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей та формування високих духовних і моральних якостей.

До слова, в Україні з 2019 року запровадили День батька. Адже роль тата у сім'ї є не менш важливою, аніж роль мами.

Також нагадаємо, що у липні Кабінет міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам в Україні.

У середині квітня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 3695 про забезпечення рівних можливостей матері та батька по догляду за дитиною. Зазначимо, за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.

І вже 9 травня набрали чинності зміни до Кодексу законів про працю, які зрівняли чоловіків із жінками у праві на декретну відпустку.

Читайте також: