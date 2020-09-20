20 вересня: Всенародний день батька, прикмети і заборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всенародний день батька був запроваджений у 2009 році

Мета сьогоднішнього свята — підкреслити роль батька у сім’ї

Сьогодні, 20 вересня, відзначають Всенародний день батька. Це неофіційне свято щороку відзначають у третю неділю вересня.

Всенародний день батька був запроваджений у 2009 році Міжнародним центром батьківства та Всеукраїнським громадським комітетом з підтримки сім’ї та відповідального батьківства. Мета свята — підкреслити роль батька у сім’ї.

Крім того, цього року 20 вересня в Україні відзначають професійне свято День працівника лісу. Це свято також припадає на третю неділю вересня. Воно було запроваджене у 1993 році указом тодішнього президента України Леоніда Кравчука.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Луки.

Народні прикмети й традиції

Чорні хмари – до дощу.

Білі хмари – до негоди.

Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.

Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.

Якщо шишки закриваються і стають щільними, то наближається негода.

Щоб бути здоровим і сильним, в цей день потрібно обов'язково з'їсти цибулю.

Якщо ввечері в будинок останнім увійде чоловік, то весь рік всі в сім'ї не хворітимуть.

Що не можна робити сьогодні

Давати чи позичати гроші та хліб в Луків день – до неприємностей.

Дівчаткам не можна 20 вересня дарувати ляльок, інакше в заміжжі вони будуть безплідними.

Не варто в цей день йти свататися, бо результат справи буде невдалим.

Іменини

У неділю, 20 вересня, іменини відзначають Іван, Лука, Макар.