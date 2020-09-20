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    Суспільство

    20 вересня: Всенародний день батька, прикмети і заборони

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    Всенародний день батька був запроваджений у&nbsp;2009 році - 20 вересня: Всенародний день батька, прикмети і заборони
    Всенародний день батька був запроваджений у 2009 році

    Мета сьогоднішнього свята — підкреслити роль батька у сім’ї

    Сьогодні, 20 вересня, відзначають Всенародний день батька. Це неофіційне свято щороку відзначають у третю неділю вересня.

    Всенародний день батька був запроваджений у 2009 році Міжнародним центром батьківства та Всеукраїнським громадським комітетом з підтримки сім’ї та відповідального батьківства. Мета свята — підкреслити роль батька у сім’ї.

    Крім того, цього року 20 вересня в Україні відзначають професійне свято День працівника лісу. Це свято також припадає на третю неділю вересня. Воно було запроваджене у 1993 році указом тодішнього президента України Леоніда Кравчука.

    Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Луки. 

    Народні прикмети й традиції

    • Чорні хмари – до дощу.
    • Білі хмари – до негоди.
    • Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.
    • Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.
    • Якщо шишки закриваються і стають щільними, то наближається негода.
    • Щоб бути здоровим і сильним, в цей день потрібно обов'язково з'їсти цибулю.
    • Якщо ввечері в будинок останнім увійде чоловік, то весь рік всі в сім'ї не хворітимуть.

    Що не можна робити сьогодні

    • Давати чи позичати гроші та хліб в Луків день – до неприємностей.
    • Дівчаткам не можна 20 вересня дарувати ляльок, інакше в заміжжі вони будуть безплідними.
    • Не варто в цей день йти свататися, бо результат справи буде невдалим.

    Іменини

    У неділю, 20 вересня, іменини відзначають Іван, Лука, Макар.

    свята батьки традиції
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