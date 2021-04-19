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    Тато у декреті. Київський поліцейський ділиться досвідом

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    Київський поліціянт у соцмережах пропагує відповідальне батьківство - Тато у декреті. Київський поліцейський ділиться досвідом
    Київський поліціянт у соцмережах пропагує відповідальне батьківство
    Фото: Сергій Багаліка

    Поліцейський зізнався, що виховання дитини – робота складна

    Столичний поліцейський Сергій Багаліка активно пропагує декретну відпустку для чоловіків та ділиться своїм досвідом у соцмережах. Як це – бути татком в декреті, – він розповів телеканалу «Київ».

    Багаліка спільно з дружиною виховує сина Тимофія, якому зараз 7 місяців.

    Нещодавно Верховна Рада України схвалила декретну відпустку для чоловіків. Закон дозволяє взяти одноразову оплачувану відпустку на 14 днів:

    • чоловіку, дружина якого народила дитину;
    • бабусі, дідусеві або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за малечею.

    «Ще до народження дитини ми з дружиною вирішили, як буде економічно вигідно для нашої родини, тому що дружина заробляє трошки більше. Ми домовилися: хто буде більше заробляти, той і піде далі працювати, а інший піде у відпустку по догляду за дитиною. Насправді, коли народився Тимофійчик, я ще не знав, що не мав такого права – «піти у відпустку», – розказав Сергій.

    І коли він почав цікавитися цим питанням більше, зрозумів, що не має права брати декрет, тому що дружина є фізичною особою-підприємцем.

    «Ми дуже зраділи, коли депутати ухвалили це рішення, і ми нарешті зможемо належно оформити відпустку по догляду за дитиною», – зазначив поліцейський.

    До прийняття закону Сергій Багаліка знаходив інші можливості залишатися з дитиною – то відпустку брав, то узгоджував графік з колегами. «Тому де-факто я вже тато у декреті, а де-юре це ще потрібно трошечки виправити», – зазначив він.

    Також чоловік зізнався, що виховання дитини – робота складна. Але київському поліцейському дуже приємно дбати про свого сина з перших днів його життя. «Його перші посмішки, перші повзання, і коли він вперше починає самостійно сідати – ці емоції неможливо замінити абсолютно нічим», – ділиться враженнями Сергій Багаліка.

    Зазначимо, київський поліціянт активно ділиться своїм досвідом виховання сина у соцмережах та пропагує відповідальне батьківство.

    Теги: Київ діти закон поліція чоловік батьки відпустка
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