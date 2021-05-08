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    Закон про декретну відпустку для чоловіків вступає в дію завтра

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    Зміни до Кодексу законів про працю глава держави підписав у четвер - Закон про декретну відпустку для чоловіків вступає в дію завтра
    Зміни до Кодексу законів про працю глава держави підписав у четвер
    Ілюстративне фото

    Відпустку через народження дитини можуть взяти також її дідусі чи бабусі

    З неділі, 9 травня, набирають чинності зміни до Кодексу законів про працю, які мають зрівняти чоловіків із жінками у праві на декретну відпустку. Відповідний документ сьогодні надрукований у «Голосі України», від вступає в силу на наступний день після оприлюднення.

    Раніше можливість йти в декретну відпустку мали тільки матері. Змінами до законодавства передбачено новий вид відпустки – одноразовий при народженні дитини тривалістю до 14 днів, який оплачується роботодавцем. Він надається комусь одному з родичів дитини:

    • батькові, навіть якщо він не одружений на матері дитини, але проживає разом з нею;
    • бабусі чи дідусю;
    • іншим повнолітнім родичам дитини.

    Документ також встановлює право працівників обох статей, що мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.

    Глава держави Володимир Зеленський підписав прийнятий радою законопроєкт у четвер.

    Нагадаємо, що відповідний закон Верховна Рада ухвалила за основу на початку грудня 2020 року. В середині квітня 269 голосами «за» проєкт було проголосовано у другому читанні.

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    Теги: Верховна Рада відпочинок закон Володимир Зеленський батьки відпустка
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