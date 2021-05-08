Закон про декретну відпустку для чоловіків вступає в дію завтра

Зміни до Кодексу законів про працю глава держави підписав у четвер

Відпустку через народження дитини можуть взяти також її дідусі чи бабусі

З неділі, 9 травня, набирають чинності зміни до Кодексу законів про працю, які мають зрівняти чоловіків із жінками у праві на декретну відпустку. Відповідний документ сьогодні надрукований у «Голосі України», від вступає в силу на наступний день після оприлюднення.

Раніше можливість йти в декретну відпустку мали тільки матері. Змінами до законодавства передбачено новий вид відпустки – одноразовий при народженні дитини тривалістю до 14 днів, який оплачується роботодавцем. Він надається комусь одному з родичів дитини:

батькові, навіть якщо він не одружений на матері дитини, але проживає разом з нею;

бабусі чи дідусю;

іншим повнолітнім родичам дитини.

Документ також встановлює право працівників обох статей, що мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.

Глава держави Володимир Зеленський підписав прийнятий радою законопроєкт у четвер.

Нагадаємо, що відповідний закон Верховна Рада ухвалила за основу на початку грудня 2020 року. В середині квітня 269 голосами «за» проєкт було проголосовано у другому читанні.