Тато в декреті. Уряд затвердив порядок надання відпустки чоловікам

Закон про декретну відпустку для чоловіків набрав чинності у травні 2021 року

В Україні зрівняли чоловіків і жінок у праві на декретну відпустку

Кабінет міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам в Україні. Таке рішення уряд ухвалив під час сьогоднішнього засідання. Про це йдеться у Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

«Кабмін затвердив порядок надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини для чоловіка, батька дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі, та для бабусі, дідуся чи іншого повнолітнього родича одинокої матері», - зазначив парламентар.

Відпустка надається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих днів. Працівник має використати декрет не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.

Нагадаємо, в Україні зрівняли чоловіків і жінок у праві на декретну відпустку.

Раніше можливість йти в декретну відпустку мали тільки матері. Змінами до законодавства передбачено новий вид відпустки – одноразовий при народженні дитини тривалістю до 14 днів, який оплачується роботодавцем. Він надається комусь одному з родичів дитини:

батькові, навіть якщо він не одружений на матері дитини, але проживає разом з нею;

бабусі чи дідусю;

іншим повнолітнім родичам дитини.

Документ також встановлює право працівників обох статей, що мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.

У середині квітня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 3695 про забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною. Зазначимо, за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.

І вже 9 травня набрали чинності зміни до Кодексу законів про працю, які зрівняли чоловіків із жінками у праві на декретну відпустку.

Також в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз.

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