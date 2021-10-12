Lego перестане маркувати іграшки за приналежністю до статі

Виробник не позначатиме конструктори окремо «для дівчаток» і «для хлопчиків»

Данська компанія Lego оголосила, що розпочинає роботу над «усуненням гендерної упередженості» у своїх іграшках після дослідження, яке показало, що хлопчики бояться гратися товарами «для дівчаток» через можливе глузування. Про це повідомляє The Guardian.

У межах дослідження на замовлення компанії з’ясувалося, що дівчатка більш впевнено граються з різними іграшками. Водночас 71% опитаних хлопчиків боялися, що над ними будуть глузувати, якщо вони гратимуться «іграшками для дівчаток».

«Батьки більше бояться, що їхніх синів, а не дочок, будуть дражнити за те, що вони грають з іграшками, пов'язаними з іншою статтю», – сказала Мадлен Ді Нонно, виконавча директорка Інституту Джини Девіс, який проводив дослідження.

За її словами, чоловіча поведінка в суспільстві досі цінується вище за жіночу.

«Поки суспільство не визнає, що поведінка та діяльність, які зазвичай пов’язані з жінками, є такими ж цінними та важливими, батьки та діти не приймуть їх», – вважає вона.

Дослідження показало, що хлопчиків частіше заохочували займатися спортом, а дівчаток – танцями, модою і випічкою. В опитуванні взяли участь понад сім тисяч батьків та дітей із Китаю, Чехії, Японії, Польщі, Росії, Великої Британії і США.

Інститут Джини Девіс також з’ясував, що батьки обох статей оцінили чоловіків як «більш креативних», також респонденти в шість разів частіше думали про вчених і спортсменів як про чоловіків, а не як про жінок, і більш ніж у вісім разів частіше думали про інженерів як про чоловіків.

У зв’язку з цим директор по продуктах і маркетингу Lego Group Джулія Голдін оголосила, що компанія більше не буде маркувати іграшки «для дівчаток» і «для хлопчиків», а товари на сайті будуть розділені за інтересами.

«Наша робота зараз полягає в тому, щоб заохочувати хлопчиків і дівчаток грати з наборами, які, можливо, традиційно розглядалися як «не для них»», – заявила Голдін.

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