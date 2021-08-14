  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В Україні немає легкоатлетичної бази європейського рівня. Відомий тренер назвав головну причину невдач у Токіо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні немає жодної легкоатлетичної бази європейського рівня, каже Віктор Шевцов - В Україні немає легкоатлетичної бази європейського рівня. Відомий тренер назвав головну причину невдач у Токіо
    В Україні немає жодної легкоатлетичної бази європейського рівня, каже Віктор Шевцов
    Фото: Instagram Марини Килипко

    «Спочатку на підготовку до Олімпійських ігор виділили 7 млрд грн, а потім половину з них грошей забрали на пандемію»

    Українські легкоатлети на Олімпійських Іграх у Токіо здобули лише одну медаль – бронзову. Загалом Україна на виграла 19 медалей, але всього одну найвищого ґатунку. Це – найгірший показник за всю історію Незалежності. Чому так могло трапитися, у інтерв’ю «Главкому» пояснив тренер легкоатлетки Марини Килипко Віктор Шевцов.

    «Це результат роботи держави, в першу чергу, за п’ять років. Якщо державі не дуже потрібен спорт… Спочатку на підготовку до Олімпійських ігор виділили 6 чи 7 млрд грн, але ж після Нового року половину з цих грошей забрали через пандемію (у грудні 2020 року повідомлялося про рекордний бюджет Міністерства молоді і спорту на 2021 рік у розмірі 7,76 млрд грн, з яких значна частина мала піти на фінансування підготовки до Олімпійських ігор у Токіо – «Главком»). Скоротили кількість змагань, зборів тощо. Що казати, якщо ми в Україні не можемо провести навіть Чемпіонат Європи, для цього у нас немає належної бази. Наприклад такої, яка є в Естонії, у Талліні. Вони провели Чемпіонат Європи серед юніорів і Чемпіонат Європи серед молоді», – зазначив тренер.

    За словами Віктора Шевцова, чемпіонати України і навіть міжнародні змагання з легкої атлетики, зокрема з багатоборства та спортивної ходьби, відбуваються у Луцьку і Кропивницькому, однак у нашій державі немає жодної легкоатлетичної бази європейського рівня.

    «Для того, щоби проводити змагання повинен бути основний стадіон і поряд стадіон для розминки. Оснащення має бути на цих стадіонах. Готелі, поля для метань, інфраструктура. Дуже багато чого потрібно. А у нас голий стадіон і все. Правда, є у Кропивницькому поле для розминок поряд з основним стадіоном, але це трохи не те. До останнього часу у Сумах був лише один закритий манеж на всю Україну. Цього року ще один у Києві відкрили», – пояснив фахівець.

    Низькі результати на цьогорічній олімпіаді тренер пояснює також тим, що нині спорту приділяють менше уваги, ніж раніше.

    «60-70% дитячих спортивних шкіл, які працювали раніше, закрито. Спеціалізованих шкіл немає, баз немає. Ви приїдьте до нас у Харків на «Динамо» (легкоатлетичний комплекс) і подивіться, «голий» стадіон, сам велотрек лишився. Землю забрали і будують житлові будинки. І подібна ситуація в кожному місті», – зауважив Віктор Шевцов.

    Раніше тренер, якого не взяли у Олімпіаду, розповів про свою зарплату.

    Читайте також:

    Теги: Харків спорт чемпіонат Європи бюджет велотрек фінансування Україна інфраструктура тренер стадіон Жан Беленюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні немає легкоатлетичної бази європейського рівня. Відомий тренер назвав головну причину невдач у Токіо