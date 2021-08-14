В Україні немає легкоатлетичної бази європейського рівня. Відомий тренер назвав головну причину невдач у Токіо

«Спочатку на підготовку до Олімпійських ігор виділили 7 млрд грн, а потім половину з них грошей забрали на пандемію»

Українські легкоатлети на Олімпійських Іграх у Токіо здобули лише одну медаль – бронзову. Загалом Україна на виграла 19 медалей, але всього одну найвищого ґатунку. Це – найгірший показник за всю історію Незалежності. Чому так могло трапитися, у інтерв’ю «Главкому» пояснив тренер легкоатлетки Марини Килипко Віктор Шевцов.

«Це результат роботи держави, в першу чергу, за п’ять років. Якщо державі не дуже потрібен спорт… Спочатку на підготовку до Олімпійських ігор виділили 6 чи 7 млрд грн, але ж після Нового року половину з цих грошей забрали через пандемію (у грудні 2020 року повідомлялося про рекордний бюджет Міністерства молоді і спорту на 2021 рік у розмірі 7,76 млрд грн, з яких значна частина мала піти на фінансування підготовки до Олімпійських ігор у Токіо – «Главком»). Скоротили кількість змагань, зборів тощо. Що казати, якщо ми в Україні не можемо провести навіть Чемпіонат Європи, для цього у нас немає належної бази. Наприклад такої, яка є в Естонії, у Талліні. Вони провели Чемпіонат Європи серед юніорів і Чемпіонат Європи серед молоді», – зазначив тренер.

За словами Віктора Шевцова, чемпіонати України і навіть міжнародні змагання з легкої атлетики, зокрема з багатоборства та спортивної ходьби, відбуваються у Луцьку і Кропивницькому, однак у нашій державі немає жодної легкоатлетичної бази європейського рівня.

«Для того, щоби проводити змагання повинен бути основний стадіон і поряд стадіон для розминки. Оснащення має бути на цих стадіонах. Готелі, поля для метань, інфраструктура. Дуже багато чого потрібно. А у нас голий стадіон і все. Правда, є у Кропивницькому поле для розминок поряд з основним стадіоном, але це трохи не те. До останнього часу у Сумах був лише один закритий манеж на всю Україну. Цього року ще один у Києві відкрили», – пояснив фахівець.

Низькі результати на цьогорічній олімпіаді тренер пояснює також тим, що нині спорту приділяють менше уваги, ніж раніше.

«60-70% дитячих спортивних шкіл, які працювали раніше, закрито. Спеціалізованих шкіл немає, баз немає. Ви приїдьте до нас у Харків на «Динамо» (легкоатлетичний комплекс) і подивіться, «голий» стадіон, сам велотрек лишився. Землю забрали і будують житлові будинки. І подібна ситуація в кожному місті», – зауважив Віктор Шевцов.

Раніше тренер, якого не взяли у Олімпіаду, розповів про свою зарплату.

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