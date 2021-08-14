Чалий не рекомендує шантажувати США щодо вступу України в НАТО

Головним аргументом у розмовах зі США є те, що Україна відмовилася від ядерного озброєння

Україна повинна переконувати США, щоб вступити до НАТО. Потрібно показати, що Україна відмовилася від ядерного озброєння та зберегла цим мільярди доларів для американських платників податків.

Про це у програмі «Перші особи» сказав експосол України в США Валерій Чалий. Він зазначив, що заяви про «розворот України до Китаю» є неправильною стратегією.

Головним аргументом у розмовах зі США є те, що Україна відмовилася від ядерного озброєння. Втім цей аргумент застарілий і на нього менше звертають увагу.

Однак сьогодні ми платимо величезну ціну - життя наших воїнів, - акцентував Чалий.

Україна закриває від Росії східний фланг, хоч поки і не є членом Альянсу. Наголошувати потрібно на цьому і наводити чітку статистику.

За словами експосла, статусу країни, яка прагне в НАТО, недостатньо, потрібне наповнення. Мовиться про глибоку оборонну угоду замість 3 наявних та тієї, яку готує Офіс Президента.

Зверніть увагу! Україна ще 2008 року подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Лише 2020 року країна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Наступним кроком є отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

«Зафіксувати все, що є зараз - недостатньо, щоб підсилити Україну у майбутньому, тому про статуси треба говорити», - зазначив Чалий.

Те, що вступ до НАТО є стратегією України, прописано в Конституції. Втім варто переходити до чітких дій, особливо після атаки Володимира Путіна. Учасники Альянсу після початку війни на Донбасі почали побоюватися, оскільки не знають, як ситуація розвиватиметься.

«Хтось сміливіший із країн НАТО, хтось пропонує поспішати, тому, коли можна просунути свою лінію, це треба робити», - резюмував Чалий.