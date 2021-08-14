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    «Підтримка суверенітету України є незмінною», – віцепрезидент парламенту Молдови

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    Україна і Молдова завжди підтримували один одного в тому, що стосується суверенітету, упевнений Попшой - «Підтримка суверенітету України є незмінною», – віцепрезидент парламенту Молдови
    Україна і Молдова завжди підтримували один одного в тому, що стосується суверенітету, упевнений Попшой
    Фото з відкритих джерел

    Міхай Попшой упевнений, що і в питаннях солідарності країни можуть знайти нові можливості

    Республіка Молдова і надалі підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України й налаштована пропрацьовувати й інші формати взаємної солідарності. Про це в ефірі онлайн-обговорення «Главкому» сказав віцепрезидент парламенту Молдови, голова фракції «Дія та солідарність» Міхай Попшой.

    «Ми (Україна та Молдова, – ред.), на жаль, є й друзями по нещастю (маючи окуповані частини своїх територій, – ред.). І Молдова, і Україна, ніколи не ставили під питання суверенітет одна одної. Ми завжди підтримували один одного і в тому, що стосується суверенітету, і щодо територіальної цілісності, й на цьому рівні нічого, я впевнений, змінитися не може», – сказав Попшой.

    Заступник голови парламенту Молдови також відзначив, що і в питаннях солідарності країни можуть знайти нові можливості.

    «Але є і можливості, які нам треба опрацьовувати і я впевнений – робота і на парламентському рівні, і на рівні МЗС буде дуже продуктивною. І я також надіюся на плідну співпрацю на рівні галузевих міністерств», – сказав Попшой.

    Повне відео дискусії за участі депутатів України й Молдови та експертів можна переглянути тут:

    Раніше стало відомо, хто очолить групу «дружби» з Україною в молдовському парламенті.

    Також Попшой наголосив, що одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови є посилення співпраці з Україною та Румунією й нинішня влада прагне надолужити згаяні попередньою владою можливості.

    Крім того, віцеспікер парламенту Молдови озвучив два найголовніші напрямки співпраці з Україною.

    Голова міжпарламентської групи зв’язків із Республікою Молдова Михайло Радуцький заявив, що українська влада покладає надії на співпрацю із новою владою в Молдові, зокрема після формування монобільшості у молдовському парламенті партією президентки Маї Санду «Дія та солідарність».

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    Теги: МЗС Молдова Україна робота уряд влада суверенітет Михайло Радуцький
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    «Підтримка суверенітету України є незмінною», – віцепрезидент парламенту Молдови