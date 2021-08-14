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    Шокуючі цифри. Тренер, якого не взяли у Олімпіаду, розповів про свою зарплату

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    Віктор&nbsp;Шевцов тренує Марину 15 років - Шокуючі цифри. Тренер, якого не взяли у Олімпіаду, розповів про свою зарплату
    Віктор Шевцов тренує Марину 15 років
    Фото: Instagram Марини Килипко

    «Треную Марину Килипко за пів ставки – 4 тис. грн»

    Тренер Віктор Шевцов, наставник легкоатлетки Марини Килипко,у інтерв’ю «Главкому» розповів, скільки в Україні платять за виховання учасників Олімпійських Ігор. Стрибунка з жердиною запам’яталася емоційною промовою після виступу. Спортсменка зі сльозами на очах розповіла, що могла б показати кращий результат, якби у Токіо із нею приїхав тренер. Історія Марини Килипко та проблема, яку вона озвучила, спровокували резонанс в Україні.

    За словами Віктора Шевцова, у «Школі вищої спортивної майстерності», де тренується Марина, він працює на пів ставки, тож отримує 4 тисячі гривень. Крім того, має роботу ще у Харківському фаховому коледжі спорту.

    «За кордоном тренери в основному працюють у клубах. Тобто такого, як «на пів ставки», у них немає, там інакша система. У нас в країні, якщо студент закінчує вищий навчальний заклад і йде працювати тренером, то у нього зарплата мізерна, в районі 5-7 тис. грн. Але люди не йдуть працювати тренерами за такі гроші. За кордоном тренери отримують по кілька тисяч доларів зарплати на місяць. Принаймні наші тренери, які поїхали працювати за кордон, розповідають», – каже Віктор Шевцов.

    Тренер також розповів, що у Харківській області, на відміну від Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, серйозних коштів для підготовки спортсменів до олімпійських змагань не виділяли. Так само, як і не обіцяли премій чи доплат за гарний виступ. Спртсменам же тренуватися в українських реаліях непросто.

    «Важливі умови на базі підготовки, інвентар, наявність жердин, те, як відбувається відновлення тощо. Бракує всього», – зазначив Віктор Шевцов.

    Раніше тренер спортсменки, яка розплакалася у Токіо пояснив, чому не поїхав на Олімпіаду.

    Загалом Україна на Олімпіаді виграла 19 медалей, але всього одну найвищого гатунку. Це – найгірший показник за всю історію Незалежності.

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    Теги: історія зарплата гроші Україна тренер кордон Жан Беленюк
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    Шокуючі цифри. Тренер, якого не взяли у Олімпіаду, розповів про свою зарплату