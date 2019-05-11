Засновник Amazon представив космічний апарат для польотів на Місяць



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Джефф Безос презентував макет нового космічного апарату для польотів на Місяць

Мета Blue Moon — приземлитися на південному полюсі Місяця, де в кратерах знайшли запаси льоду

Засновник і голова Amazon Джефф Безос презентував макет нового космічного апарату для польотів на Місяць. Планується, що він зможе доставити обладнання та людей на супутник Землі до 2024 року. Про це повідомляє BBC.

Безпілотний апарат під назвою Blue Moon буде придатний до багаторазового використання. Він нестиме на борту наукові інструменти, супутники й транспортні засоби.

Blue Moon отримає новий ракетний двигун BE-7, який може розвивати тягу до 4 535 кілограмів.

«Настав час повернутися на Місяць, цього разу, аби залишитися», — сказав Безос.

Він представив напрямок розвитку своєї космічної компанії Blue Origin у Вашингтоні, округ Колумбія, аудиторії потенційних клієнтів і чиновників НАСА.

Апарат для посадки на Місяць Blue Moon матиме достатню кількість палива, аби потрапити з Землі на супутник.

Він зможе доставляти корисні вантажі на поверхню Місяця, розгортати до чотирьох самохідних транспортних засобів (місяцеходів) і запускати супутники на орбіту Місяця.

Blue Moon буде важити майже 15 тис. кілограмів при старті з Землі, а на момент приземлення його вага зменшиться приблизно до 3 100 кілограмів, коли апарат приземлятиметься на Місяць.

Мета Blue Moon — приземлитися на південному полюсі Місяця, де в кратерах знайшли запаси льоду.

Воду, отриману з цього льоду, можна буде використати для виробництва водню, який потім може забезпечити енергію для космічного апарату для подальших місій Сонячною системою.