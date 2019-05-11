  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Louis Vuitton показав жіночі сумки з дисплеями

    • Розсилка
    Louis Vuitton показав сумки з гнучкими дисплеями - Louis Vuitton показав жіночі сумки з дисплеями
    Louis Vuitton показав сумки з гнучкими дисплеями

    Новинки були показані в Нью-Йорку під час виставки LV Cruise 2020

    Модний дім Louis Vuitton представив сумку, оснащену гнучким дисплеєм. Окрім неї була також представлена інша сумка з поміщеними на неї двома дисплеями, меншими за розміром. Про це пише Engadget.

    Показ новинок пройшов у рамках виставки LV Cruise 2020 у Нью-Йорку. Обидві сумки демонстрували відео випадково обраних краєвидів міста - і це мало вигляд демонстрації інтернет-браузера.

    Читайте також

    Представники модного дому заявили, що це «основа для перегляду цифрового полотна майбутнього».

    Читайте також
    технології мода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ