Louis Vuitton показав жіночі сумки з дисплеями



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Louis Vuitton показав сумки з гнучкими дисплеями

Новинки були показані в Нью-Йорку під час виставки LV Cruise 2020

Модний дім Louis Vuitton представив сумку, оснащену гнучким дисплеєм. Окрім неї була також представлена інша сумка з поміщеними на неї двома дисплеями, меншими за розміром. Про це пише Engadget.

Показ новинок пройшов у рамках виставки LV Cruise 2020 у Нью-Йорку. Обидві сумки демонстрували відео випадково обраних краєвидів міста - і це мало вигляд демонстрації інтернет-браузера.

Представники модного дому заявили, що це «основа для перегляду цифрового полотна майбутнього».