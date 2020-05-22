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    Суспільство

    В Україні поновлюють практичні іспити на водійські права

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    <p>Сервісні центри МВС поновлюють іспити на право керування авто</p> - В Україні поновлюють практичні іспити на водійські права

    Сервісні центри МВС поновлюють іспити на право керування авто

    Для складання іспиту необхідно записатися за номером телефону в сервісний центр МВС

    Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ поновлюють практичні іспити на право керування автомобілем.

    Про це повідомляє пресслужба  МВС.

    «Відсьогодні сервісні центри МВС поновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами», - йдеться у повідомленні.

    Для складання іспиту необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит.

    Зазначається, що результат складеного теоретичного іспиту вважається дійсним протягом трьох місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року.

    Нагадаємо, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.

    МВС автомобіль
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