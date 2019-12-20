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    В МВС розповіли, коли запрацює відеофіксація практичного іспиту на водійські права

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    В МВС розповіли, коли запрацює відеофіксація практичного іспиту на водійські права

    Обов'язковою фіксація іспитів стане з 2020 року, а відмова від відеофіксації іспиту стане підставою для його недопуску до складення практики

    Від 24 грудня 2019 року в усіх регіонах України працюватиме відеофіксація практичного іспиту на право керування автомобілем.

    Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

    Зазначається, що навчальні автівки оснастять камерами, які фіксуватимуть дії кандидата у водії на дорозі та ситуацію в салоні. Загалом мають функціонувати 440 мобільних приладів.

    «Нововведення допоможе зменшити корупційну складову, уникнути можливих суперечностей під час складення іспиту та виявити здійснене правопорушення. У разі суперечностей кандидат у водії матиме можливість оскаржити результати іспиту», — повідомили у відомстві.

    У МВС також уточнюють, що на період тестового режиму строк зберігання вивантаженої інформації з відеореєстратора буде становити 10 днів. Кандидати матиме право відмовитися від фіксації процесу складення практичного іспиту.

    Обов'язковою фіксація іспитів стане з 2020 року, а відмова від відеофіксації іспиту стане підставою для його недопуску до складення практики. Також збільшать строк зберігання відео.

    МВС водій
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