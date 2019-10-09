В Україні представили унікальну інтелектуальну зброю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Систему VisionerAi розробляли на Київському заводі «Радар», що входить до концерну «Укроборонпром»

Система VisionerAi створена для точного розпізнавання і ліквідації ворожої військової техніки, в тому числі, і літаючої - розробник

У столиці України Києві на виставці «Зброя і безпека – 2019» показали унікальну систему керування боєм. Система називається VisionerAi.

Про це написали Акценти.

Зазначається, що систему розробляли на Київському заводі «Радар», що входить до концерну «Укроборонпром».

Генеральний директор заводу «Радар» В'ячеслав Зеленський розповів, що ця система працює на штучному інтелекті і має можливість повністю відмовитися від людського втручання, адже людина - це найслабша ланка в даній сфері, оскільки комп'ютер може працювати день і ніч.

«Система створена для точного розпізнавання і ліквідації ворожої військової техніки, в тому числі, і літаючої», - сказав Зеленський.

За словами розробника, дана система VisionerAi здатна взаємодіяти з будь-яким видом зброї. «Розробка має кілька новітніх оптичних приладів і тепловізор. Система здатна розпізнати і розстріляти будь-який ворожий об'єкт, включаючи керовані ракети, або навіть літак. З кожним пострілом система проводить миттєвий аналіз і кожний наступний постріл буде скорегований для більш точного попадання. До того ж, витратить система рівно стільки боєприпасів, скільки потрібно для того, щоб нейтралізувати об'єкт», - говорить фахівець.

Зеленський поінформував, що в зоні військових дій можна розставити кулемети, що працюють на системі VisionAi, що будуть усувати всі ворожі об'єкти в заданому радіусі до 15 кілометрів, поки людина буде перебувати в якомусь укритті недалеко від системи і стежити за цим усім. Якщо це буде потрібно, є можливість контролювати дану систему дистанційно.

Точність попадання під управлінням такої системи безпосередньо залежить від самої зброї. Якщо зброю зроблено кілька десятків років тому, то і потрапляння буде менш точним.

Варто відзначити, що подібних розробок немає ніде і цією системою VisionAi вже зацікавилися кілька арабських країн.

Виставка триватиме ще до 11 жовтня включно, так що у всіх бажаючих ще є можливість побачити все на власні очі.