В Україні суттєво скоротилась кількість бджіл: причина

Внаслідок російської агресії в Україні знижуються цілі регіони з розвинутим пасічництвом

В Україні до 70% врожаю залежить від запилення бджолами рослин. Проте через війну спостерігається суттєве зменшення кількості бджіл. Про це повідомив голова асоціації «Укрбджолопром» Валерій Домбровський в ефірі «Київ24», передає «Главком».

Зазначається, що внаслідок російської агресії в Україні знижуються цілі регіони з розвинутим пасічництвом. А зниження кількості бджіл є світовою проблемою, яка має колосальні обсяги. Також наразі в нашій країні спостерігається різке падіння медозбору.

«Ми – аграрна держава, у нас головна культура експорту це олія соняшнику. Без бджіл ми будемо мати значно нижчі врожаї або взагалі пустоцвіт», – каже голова асоціації.

Домбровський наголосив, що українцям потрібно рятувати галузь бджільництва, а також звернути увагу на кадри у цій сфері. За його словами, варто утримати в країні та підтримати таких фахівців, які здатні розвивати в Україні бджільництво. Для цього потрібно робити програми, дотації на бджільництво.

«Є твердження, його приписують Ейнштейну, що загине бджола – загине людство», – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2025 році українські пасічники можуть зібрати на третину менше меду, ніж торік. Все це внаслідок заморозків, дощів та отруєння бджіл.

Також цьогоріч весну супроводжували пізні й сильні заморозки, затяжне похолодання, дощі з градом. Все це суттєво вплинуло на цвітіння рослин у період першого медозбору та на сам медозбір. Це стосується не тільки України, зі США та Європи надходять ще гірші новини: втрати, отруєння бджіл та погодні аномалії.

До слова, мед у банці може зберігатися дуже тривалий час. З часом він змінює свою структуру і колір, але це не впливає на його корисні якості. Серед найбільш корисних видів меду улюблені українцями гречаний та акацієвий.