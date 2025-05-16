Аномально холодний травень. Погода поставила знак питання над Європою

Дощовий фронт простягнувся від Балтійського моря до півночі Італії

Синоптики фіксують цікаве метеорологічне явище: над Європою сформувався дощовий фронт, який за формою нагадує знак питання. Він простягнувся від Балтійського моря до півночі Італії. Про це повідомляє «Главком».

Знімки супутників показують, як хмари утворюють вигнуту лінію схожу на знак питання.

Синоптикиня Наталка Діденко зауважує, що циклон з центром над Польщею та його атмосферний фронт, який зараз перетинає Україну, тягне за собою холодне повітря.

Діденко наголошує, що 17 травня Україна ще залишатиметься в зоні дії цього циклону, тому погода буде переважно вологою, із періодичними дощами. Температура повітря в суботу знову вкрай контрастна.

Водночас, за прогнозом синоптики, 18 травня в Україні також часом будуть дощі, у південній частині, ймовірно, без опадів. «Понеділок в Україні обіцяє бути також порівняно теплим (окрім західних областей), у вівторок – дощі та знову похолоднішає, але у середу збирається на хоча й скромне, проте все ж триваліше потепління», – наголосила Діденко.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 16 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Сьогодні очікується у більшості північних та центральних областей дощі, на решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, у південних, центральних (крім Вінницької), Волинській та Сумській областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.