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Глава аграрної конфедерації розповів, як холодна весна вплине на ціни на продукти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Глава аграрної конфедерації розповів, як холодна весна вплине на ціни на продукти
Перша черешня вже на прилавках супермаркетів
фото: glavcom.ua

«Очікуємо здорожчання ягід, овочів та хліба»

Через заморозки в ряді країн уже спостерігається затримка в розвитку овочів. Зокрема, повідомляється про пошкодження врожаю фруктів та зелені в Туреччині, а також у південних регіонах Європи. Проблеми з урожаєм виникли і в Албанії, звідки Україна імпортувала зелений часник. Усе це може призвести до ускладнень із постачанням імпортної продукції та зростання цін. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів гендиректор «Української аграрної конфедерації» Павло Коваль.

«Немає тепла, тому, наприклад, зелені овочі запізнюються у розвитку. Але відомо, що в Туреччині, у деяких провінціях, взагалі замерзли деякі фрукти та зелені овочі. І не тільки там, а й на півдні європейських країн заморозки пройшлися. Ми цього сезону зелений часник з Албанії отримували, і в них теж були проблеми. Тобто мало того, що логістика імпорту може бути ускладнена, ще й погодні питання впливають», – сказав експерт.

Коваль наголосив, що фрукти цьогоріч точно будуть дорожчими: «Тут нема чого себе заспокоювати. Навіть якщо не казати про якусь заморську продукцію, у нас і базові продукти будуть дорожчати».

Експерт додав, що через неможливість постачань житнього борошна з Білорусі та Росії та обмежені запаси у Польщі, очікується підвищення цін на чорний та пшенично-житній хліб. Разом із цим прогнозується й подорожчання ягід та овочів.

«Утім, це здорожчання не може бути фантастичним, бо треба робити поправку на купівельну спроможність. Можна прогнозувати підвищення цін в середньому на 10-15% порівняно з минулим роком, але на окремі товари – такі як ягоди та кісточкові плоди – воно може бути й більшим», – пояснив фахівець.

Нагадаємо, що українські аграрії за прогнозами можуть втратити 10% від потенційного врожаю та вийти на торішні показники – 73-74 млн тонн зернових та олійних культур. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів гендиректор «Української аграрної конфедерації» Павло Коваль.

За словами експерта, погодна ситуація восени під час посіву озимини була непростою, що вплинуло на структуру посівів: було посіяно менше озимого ячменю та пшениці. Коваль каже, що аграрії звикли, що від заморозків можуть постраждати ранні фрукти, однак ніхто не очікував таких пізніх морозів.

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Теги: ціни овочі хліб

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