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«Мінус 10% від врожаю». Голова аграрної асоціації розповів про наслідки аномально холодної весни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Мінус 10% від врожаю». Голова аграрної асоціації розповів про наслідки аномально холодної весни
Через морози загальна площа посівів агрокультур буде меншою
фото з відкритих джерел

Павло Коваль: «Де очікували, може, 60-65 центнерів врожаю, втратимо 10-15 центнерів»

Українські аграрії за прогнозами можуть втратити 10% від потенційного врожаю та вийти на торішні показники – 73-74 млн тонн зернових та олійних культур. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів гендиректор «Української аграрної конфедерації» Павло Коваль.

За словами експерта, погодна ситуація восени під час посіву озимини була непростою, що вплинуло на структуру посівів: було посіяно менше озимого ячменю та пшениці. Коваль каже, що аграрії звикли, що від заморозків можуть постраждати ранні фрукти, однак ніхто не очікував таких пізніх морозів.

«Ми звикли, що через заморозки зазвичай можуть постраждати ранні фрукти, але на сьогодні маємо проблеми із соєю, озимим ячменем, є проблеми й щодо інших культур. Знаю, що аграрії вже пересіяли окремі площі кукурудзи. Не кажу вже про кісточкові: абрикоси, черешні, персики та окремі ранні сорти слив – все це постраждало і в деяких господарствах урожаю цього року не буде. Також по всій Україні цьогоріч горіхи примерзли, врожаю теж не буде, а це був важливий продукт для загального експорту», – пояснив він.

Аналітики вважають, що цьогорічний врожай може бути на рівні показників минулого року.

«У центрі країни, наприклад, на Кіровоградщині, пшениця без тепла та весняних опадів не так бурхливо розвивалася, як зазвичай. Як-то кажуть, пшениця висотою у травостій, що ворона сховається, а вже колос викинула. І є певні застереження: що там, де очікували, може, 60-65 центнерів врожаю, втратимо 10-15 центнерів. І це ще не кінець, бо до кінця травня тепла не обіцяють, особливо в північних та центральних областях», – пояснив він.

Водночас, як зазначає гендиректор «Української аграрної конфедерації», аграрні підприємства вимушено адаптуються до погодних змін. «Є підприємства на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, де соя примерзла, яка раніше була посіяна і вже зійшла. Скоріше за все, дехто її залишить, розуміючи, що вже буде менше плодоносних стебел. Якщо, наприклад, горох підмерз, то його вже пересіватимуть не горохом, а скоріш за все, чимось пізнім – мабуть, кукурудзою, дехто може трошки гречки, проса додати», – пояснив він.

Через морози загальна площа посівів агрокультур буде меншою, зокрема цукрового буряка, якого цього року посіяли 217 тис. га.

«Не досіяли десь 750 тис. гектарів ярого ячменю, якого зазвичай трошки більше. Ця культура була, мабуть, найменш рентабельною за останні роки. Менше врожаю треба очікувати й ріпака, який є дуже ранньою культурою. У принципі, його вже в червні молотять, але заморозки для деяких підприємств прийшлися вже на фазу цвітіння. Якщо минулого року в окремих господарствах було по 60-63 центнери з гектара озимого ріпака, то цього року такого точно вже не буде», – розповідає експерт.

Коваль зазначає, що багато експертів продовжують очікувати непоганий урожай базових культур. Так, соняшнику вже посіяли 4 млн із запланованих 5 млн га.

«Але достатньо  І, думаю, дехто окремі площі соняшником ще пересіє, якщо буде потреба. А дехто скоротить сою, а наростить кукурудзу. Загалом, якщо дуже обережно прогнозувати, вже кажуть десь про 10% втрат від потенційного врожаю. Скоріш за все, вийдемо на рівень минулого року – десь 73-74 млн тонн (зернових та олійних культур). Хоча планували його перевершити», – додав гендиректор «Української аграрної конфедерації».

Нагадаємо, Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.

Так, у Києві з'явилися перші сезонні ягоди та фрукти, однак їхня вартість поки що залишається дуже високою. Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» ціна на черешні сягає захмарних 999 грн за кг.

До слова, в Україні стрімко дорожчають яблука. З початку тижня відпускні ціни на популярний фрукт на вітчизняному ринку зросли в середньому на 14%. 

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Теги: аграрії погода урожай

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