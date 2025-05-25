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Травень 2025 року може стати найхолоднішим в історії в України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Травень 2025 року може стати найхолоднішим в історії в України
фото з відкритих джерел

Метеоролог: Схожий за нинішнім температурним режимом холодний травень був тільки в 1999 році

Травень 2025 року має шанс увійти в історію як найхолодніший за весь період метеорологічних спостережень. Про це «Главкому» повідомила начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко, йдеться у матеріалі «Травень, який увійде в історію». Холодна весна поставила під питання врожай та ціни».

«Хоч місяць ще не закінчився, я проаналізувала, що схожий за нинішнім температурним режимом холодний травень був тільки в 1999 році. Причому цьогорічний травень має шанс стати ще холоднішим», – каже вона.

І найважливіше, за словами Адаменко, те, що люди не застраховані від таких катаклізмів надалі.

«За все треба платити: за те, що у січні в нас були квітневі температури, у березні – травневі», – додала очільниця відділу агрометеорології.

Нагадаємо, у квітні температура впала з 19 градусів тепла до мінусових значень – подекуди фіксувалися заморозки у 5-6 градусів. Шокувала тоді погода не так пересічних громадян, яким довелося знову витягати теплий одяг, а аграріїв, які зазнали значних збитків через погодні примхи. У квітні під загрозою опинилися посіви зернових, овочі, фруктові дерева.

Середня температура за перші дві декади травня опустилася на 5 °C нижче за кліматичну норму, кількість опадів перевищила місячну норму. Вночі знову фіксувалися заморозки.

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Теги: зерно пшениця урожай овочі ягода погода

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