У Вашингтоні перекинулась вантажівка. З неї втекли 250 млн бджіл

На допомогу прибули понад 20 бджолярів, щоб відновити та встановити на місце всі вулики

На північному заході штату Вашингтон у США 30 травня перекинулася вантажівка, яка перевозила бджіл. З вуликів вилетіли на волю близько 250 мільйонів комах. Як інформує «Главком», про це повідомили в офісі шерифа округу Вотком.

Інцидент трапився на трасі поблизу міста Лінден. Транспортний засіб перевозив приблизно 70 тисяч фунтів (понад 31 тонну) вуликів із медоносними бджолами.

Внаслідок аварії близько 250 мільйонів бджіл опинилися на волі. На місце події прибули представники влади, працівники комунальних служб та експерти з бджільництва.

Правоохоронці наголосили на необхідності врятувати якомога більше бджіл. Для цього планували оперативно відновити вулики, щоб дати комахам змогу повернутися до них.

Увечері того ж дня в офісі шерифа повідомили, що на допомогу прибули понад 20 бджолярів, щоб відновити та встановити на місце всі вулики. Там додали, що до ранку 31 травня більшість комах мали б прилетіти до них.

Раніше автомобіль міністерки оборони Чехії Яни Чернохової потрапив у аварію.

Також перед матчем Ла Ліги між «Барселоною» та «Еспаньйолом» у Барселоні автомобіль врізався у натовп вболівальників біля стадіону RCDE, внаслідок чого постраждали щонайменше 13 осіб.