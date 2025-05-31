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У Вашингтоні перекинулась вантажівка. З неї втекли 250 млн бджіл

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Вашингтоні перекинулась вантажівка. З неї втекли 250 млн бджіл
Транспортний засіб перевозив понад 31 тонну вуликів із медоносними бджолами
фото: скріншот із відео

На допомогу прибули понад 20 бджолярів, щоб відновити та встановити на місце всі вулики

На північному заході штату Вашингтон у США 30 травня перекинулася вантажівка, яка перевозила бджіл. З вуликів вилетіли на волю близько 250 мільйонів комах. Як інформує «Главком», про це повідомили в офісі шерифа округу Вотком.

Інцидент трапився на трасі поблизу міста Лінден. Транспортний засіб перевозив приблизно 70 тисяч фунтів (понад 31 тонну) вуликів із медоносними бджолами.

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Внаслідок аварії близько 250 мільйонів бджіл опинилися на волі. На місце події прибули представники влади, працівники комунальних служб та експерти з бджільництва.

Правоохоронці наголосили на необхідності врятувати якомога більше бджіл. Для цього планували оперативно відновити вулики, щоб дати комахам змогу повернутися до них.

Увечері того ж дня в офісі шерифа повідомили, що на допомогу прибули понад 20 бджолярів, щоб відновити та встановити на місце всі вулики. Там додали, що до ранку 31 травня більшість комах мали б прилетіти до них.

Раніше автомобіль міністерки оборони Чехії Яни Чернохової потрапив у аварію. 

Також перед матчем Ла Ліги між «Барселоною» та «Еспаньйолом» у Барселоні автомобіль врізався у натовп вболівальників біля стадіону RCDE, внаслідок чого постраждали щонайменше 13 осіб.

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Теги: аварія Вашингтон бджоли відео

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