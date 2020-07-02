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    Суспільство

    В Україні відсьогодні відновлюють роботу кінотеатри

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    На сайтах кінотеатрів вже опублікована інформація про відкриття з 2 липня, більшість уже мають розклад сеансів - В Україні відсьогодні відновлюють роботу кінотеатри
    На сайтах кінотеатрів вже опублікована інформація про відкриття з 2 липня, більшість уже мають розклад сеансів

    Кінотеатри мають право працювати з наповненістю не більше 50% та за умови дотримання карантинних вимог.

    В Україні відсьогодні, 2 липня, відновлюють роботу кінотеатри. Відповідне рішення опубліковано на сайті уряду.

    Зазначається, що Кабмін вніс зміни до адаптивного карантину. 

    У розпорядженні йдеться про те, що кінотеатри мають право працювати з наповненістю не більше 50% та за умови дотримання карантинних вимог.

    На сайтах кінотеатрів вже опублікована інформація про відкриття з 2 липня, більшість уже мають розклад сеансів.

    Нагадаємо, 24 червня кінотеатри почали готуватися до відновлення роботи.

    Як повідомлялося, у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.

    Раніше повідомлялось, що кінотеатри не відкрились 10 червня, бо «до липня їм просто нема з чим зустрічати глядача».

    До відома, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 –  (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185. Найбільше випадків захворювання на Covid-19 за добу зареєстровано у Львівській області - 152, Києві - 104, Рівненській області - 93, Закарпатській області - 85, Волинській області – 81.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    У Києві станом на 2 липня зареєстровано 5242 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 104 особи. За попередню добу збільшення складало 101 особу. Від початку епідемії у столиці одужали 1642 людини (за добу 44), померли 111 осіб (за добу 3). У Київській області зафіксовано 2655 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 45 осіб. 

    Кабмін кіно карантин коронавірус
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