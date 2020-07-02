У Києві другий день поспіль кількість нових випадків Covid-19 перевищує сотню



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Багато киян перестали дотримуватися карантинних обмежень Фото: Вечірній Київ

На Київщині за добу кількість хворих зросла на 45 осіб

Станом на ранок 2 липня, у Києві підтверджено 5242 випадків Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи. За попередню добу збільшення складало 101 особу.

Від початку епідемії у Києві одужали 1642 людини (за добу 44), померли 111 осіб (за добу 3).

У Київській області зафіксовано 2655 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 45 осіб. За попередню добу збільшення складало 25 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 1398 осіб (за добу 42), померла 51 людина (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 45887 випадки Covid-19. Протягом 1 липня отримано 889 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 44998

Хворіють 24277

Одужали 19548

Померли 1173

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Нагадаємо, станом на ранок 1 липня, у Києві було підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 101 особу.

У Київській області було зафіксовано 2610 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб.