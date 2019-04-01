В Україні закінчується опалювальний сезон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Дніпрі, Одесі та Херсоні тепло почали відключати вже у соціальних закладах

В Україні закінчується опалювальний сезон 2018-2019 років. У Дніпрі, Одесі та Херсоні тепло почали відключати вже у соціальних закладах. Про це йдеться на сайтах міських рад, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що у Херсоні згідно з розпорядженням міськради 31 березня вважається днем закінчення опалювального сезону для загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури і спорту, житлового фонду, підприємств та організацій вважається.

Також у понеділок, 1 квітня 2019 року, в Одесі завершується опалювальний сезон, йдеться в підписаному розпорядженні на сайті міськради.

Крім того, в Дніпрі сьогодні, 1 квітня, також завершується опалювальний сезон 2018-2019 років. Про це йдеться на сайті міськради. Таке рішення обумовлене підвищенням середньодобової температури повітря.

Відзначимо, що в Україні завершенням опалювального сезону вважається 15 квітня.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні розпочався з найбільшими запасами газу за чотири роки.

В Україні календарний опалювальний сезон стартував 15 жовтня, проте влада на місцях приймала рішення про подачу тепла з урахуванням погодних умов.

У Кабінеті міністрів констатували готовність України до опалювального сезону ще 14 вересня.