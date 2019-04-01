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    Суспільство

    В Україні закінчується опалювальний сезон

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    В Україні закінчується опалювальний сезон

    У Дніпрі, Одесі та Херсоні тепло почали відключати вже у соціальних закладах

    В Україні закінчується опалювальний сезон 2018-2019 років. У Дніпрі, Одесі та Херсоні тепло почали відключати вже у соціальних закладах. Про це йдеться на сайтах міських рад, повідомляє РБК-Україна.

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    Зазначається, що у Херсоні згідно з розпорядженням міськради 31 березня вважається днем закінчення опалювального сезону для загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури і спорту, житлового фонду, підприємств та організацій вважається.

    Також у понеділок, 1 квітня 2019 року, в Одесі завершується опалювальний сезон, йдеться в підписаному розпорядженні на сайті міськради.

    Крім того, в Дніпрі сьогодні, 1 квітня, також завершується опалювальний сезон 2018-2019 років. Про це йдеться на сайті міськради. Таке рішення обумовлене підвищенням середньодобової температури повітря.

    Відзначимо, що в Україні завершенням опалювального сезону вважається 15 квітня.

    Нагадаємо, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні розпочався з найбільшими запасами газу за чотири роки.

    В Україні календарний опалювальний сезон стартував 15 жовтня, проте влада на місцях приймала рішення про подачу тепла з урахуванням погодних умов.

    У Кабінеті міністрів констатували готовність України до опалювального сезону ще 14 вересня.

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