Держдума РФ розгляне заяву про невизнання результатів виборів в Україні



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Росія готова співпрацювати з новим президентом України, але тільки якщо ним не буде переобраний Петро Порошенко

Комітет російської Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками рекомендував нижній палаті прийняти заяву про невизнання підсумків виборів президента України. Про це ТАСС в понеділок повідомив його голова Леонід Калашников, коментуючи попередні результати голосування.

«На раді Думи сьогодні будемо розглядати заяву про невизнання виборів. Ми її схвалили на комітеті, рекомендуємо прийняти, справа за радою», - сказав він.

За його словами, «в першому турі були відрізані від голосування весь південний схід, Донбас і ті українці, які живуть в Росії». «А це вже 5-6 млн чоловік, тобто третина від усіх, хто проголосував. Це вже підстава для того, щоб не визнавати ці вибори легітимними для нас», - заявив Калашников.

Однак, обмовився він, таке можливе рішення зовсім не означає автоматичне виключення будь-якої співпраці з новим президентом України, але тільки якщо ним не буде переобраний чинний глава держави Петро Порошенко. «Це не означає, що ми не будемо співпрацювати з владою або контактувати. Але якщо буде Порошенко - яка може бути співпраця? Він прямо заявляє, що продовжить курс на русофобську лінію і відвоювання територій», - зазначив Калашников.

Раніше голова Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачєв заявив, що не виключає невизнання результатів президентських виборів в Україні.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.