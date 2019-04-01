Держдума РФ розгляне заяву про невизнання результатів виборів в Україні
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Розсилка
Росія готова співпрацювати з новим президентом України, але тільки якщо ним не буде переобраний Петро Порошенко
Комітет російської Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками рекомендував нижній палаті прийняти заяву про невизнання підсумків виборів президента України. Про це ТАСС в понеділок повідомив його голова Леонід Калашников, коментуючи попередні результати голосування.
«На раді Думи сьогодні будемо розглядати заяву про невизнання виборів. Ми її схвалили на комітеті, рекомендуємо прийняти, справа за радою», - сказав він.
За його словами, «в першому турі були відрізані від голосування весь південний схід, Донбас і ті українці, які живуть в Росії». «А це вже 5-6 млн чоловік, тобто третина від усіх, хто проголосував. Це вже підстава для того, щоб не визнавати ці вибори легітимними для нас», - заявив Калашников.
Однак, обмовився він, таке можливе рішення зовсім не означає автоматичне виключення будь-якої співпраці з новим президентом України, але тільки якщо ним не буде переобраний чинний глава держави Петро Порошенко. «Це не означає, що ми не будемо співпрацювати з владою або контактувати. Але якщо буде Порошенко - яка може бути співпраця? Він прямо заявляє, що продовжить курс на русофобську лінію і відвоювання територій», - зазначив Калашников.
Раніше голова Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачєв заявив, що не виключає невизнання результатів президентських виборів в Україні.
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Зеленський Володимир Олександрович30.2%
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Порошенко Петро Олексійович16.6%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.1%
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Бойко Юрій Анатолійович11.5%
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Гриценко Анатолій Степанович7.1%
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Смешко Ігор Петрович5.9%
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Ляшко Олег Валерійович5.1%
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Вілкул Олександр Юрійович4.2%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.7%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.6%
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Шевченко Олександр Леонідович0.5%
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Балашов Геннадій Вікторович0.2%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.2%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.2%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.2%
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Тарута Сергій Олексійович0.2%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.1%
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Мороз Олександр Олександрович0.1%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.1%
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Петров Володимир Володимирович0.1%
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Кривенко Віктор Миколайович0.1%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
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Бондар Віктор Васильович0.1%
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Богословська Інна Германівна0.1%
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Безсмертний Роман Петрович0.1%
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Каплін Сергій Миколайович0.1%
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Журавльов Василь Миколайович0.1%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.1%
Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.
Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.