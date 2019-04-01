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    У світі

    Держдума РФ розгляне заяву про невизнання результатів виборів в Україні

    • Розсилка
    Держдума РФ розгляне заяву про невизнання результатів виборів в Україні

    Росія готова співпрацювати з новим президентом України, але тільки якщо ним не буде переобраний Петро Порошенко

    Комітет російської Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками рекомендував нижній палаті прийняти заяву про невизнання підсумків виборів президента України. Про це ТАСС в понеділок повідомив його голова Леонід Калашников, коментуючи попередні результати голосування.

    «На раді Думи сьогодні будемо розглядати заяву про невизнання виборів. Ми її схвалили на комітеті, рекомендуємо прийняти, справа за радою», - сказав він.

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    За його словами, «в першому турі були відрізані від голосування весь південний схід, Донбас і ті українці, які живуть в Росії». «А це вже 5-6 млн чоловік, тобто третина від усіх, хто проголосував. Це вже підстава для того, щоб не визнавати ці вибори легітимними для нас», - заявив Калашников.

    Однак, обмовився він, таке можливе рішення зовсім не означає автоматичне виключення будь-якої співпраці з новим президентом України, але тільки якщо ним не буде переобраний чинний глава держави Петро Порошенко. «Це не означає, що ми не будемо співпрацювати з владою або контактувати. Але якщо буде Порошенко - яка може бути співпраця? Він прямо заявляє, що продовжить курс на русофобську лінію і відвоювання територій», - зазначив Калашников.

    Раніше голова Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачєв заявив, що не виключає невизнання результатів президентських виборів в Україні.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.2%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.6%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.1%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.5%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.1%
    • Смешко Ігор Петрович
      5.9%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.1%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.2%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.7%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.6%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.5%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.2%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.2%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.2%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.2%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.2%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.1%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.1%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.1%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.1%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.1%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.1%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.1%
    • Богословська Інна Германівна
      0.1%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.1%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.1%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.1%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.1%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.0%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.0%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.0%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.0%

    Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

    Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.

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